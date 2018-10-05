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Картина дня: слова Полтавченко про Беглова, прорыв трубы и открытие стоек самокат-шеринга

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Александр Беглов и Георгий Полтавченко
© Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Темы дня

Что сказал Полтавченко про Беглова, почему в Петербурге снова прорвало трубу и где можно взять в аренду самокат.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала встреча Полтавченко и Беглова. Первыми об этом написали nevnov.ru (11:15), «Мойка78» (11:25) и regnum.ru (11:35).

Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко представил Смольному врио губернатора Александра Беглова. Он назвал преемника «человеком правильным, традиционных и моральных взглядов», а также выразил уверенность, что врио губернатора «не допустит клоунад и политических буффонад в Петербурге».

Полтавченко подвел итоги своей работы в правительстве Северной столицы и получил почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

В среду, 3 октября, президент Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга, врио был назначен Александр Беглов. До этого он занимал должность представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стал очередной прорыв трубы в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили «Gazeta.SPb» (10:10) и mr7.ru, nevnov.ru (10:25).

Утром 5 октября прорвало трубу с горячей водой у дома 24/3 по Комендантскому проспекту. На место происшествия выехала ремонтно-восстановительная бригада, и дефект был локализован. Пострадавших нет. Местные жители в соцсетях пожаловались, что в указанном месте уже не первый раз прорывает трубу.

Утром 28 сентября прорвало трубу с горячей водой во дворе дома 20 по Измайловскому проспекту. Антикафе «Типичный Питер» в подвальном помещении затопило кипятком. Погибли два 20-летних посетителя. Они скончались от полученных ожогов. Было возбуждено уголовное дело.

Третьей новостью дня, по данным «Монитора», стало появление пунктов проката самокатов в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали «Фонтанка» (13:50), spbvoditel.ru (15:55) и abnews.ru (16:50).

В Северной столице начали появляться первые станции проката самокатов Samocat Sharing. Они расположены около станций метро «Сенная площадь», «Гостиный Двор», возле Марсова поля и у Эрмитажа.

В службе поддержки компании не знают, когда сервис запустится в Петербурге, а также предположили, что новые станции установили франчайзи.

Самокат можно взять в аренду через мобильное приложение, в котором отображаются ближайшие точки проката. Пока оно работает в тестовом режиме. Приложение закрывается при каждой попытке арендовать самокат.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», Gazeta.SPb и «Деловой Петербург».

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