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В Петербурге появились стойки самокат-шеринга

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© Фото: Виталий Белоусов / РИА «Новости»

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К лету организаторы обещают открыть 200 стоек и дополнить их электросамокатами.

В Северной столице начали появляться первые станции проката самокатов Samocat Sharing. Они расположены около станций метро «Сенная площадь», «Гостиный Двор», возле Марсова поля и у Эрмитажа. Об этом сообщает «Бумага».

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В службе поддержки компании не знают, когда сервис запустится в Петербурге, а также предположили, что новые станции установили франчайзи.

Самокат можно взять в аренду через мобильное приложение, в котором отображаются ближайшие точки проката. Пока оно работает в тестовом режиме. Приложение закрывается при каждой попытке арендовать самокат, сообщает редакция.

Стоимость аренды механического самоката – 90 рублей в час или 500 рублей в сутки. По словам организаторов, совсем скоро горожане и туристы смогут пользоваться электросамокатами по более высокой стоимости, а к 2019 году будет установлено не менее 200 стоек. Всего они хотят установить 4 тысячи станций проката.
Фото: «Бумага»

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