Жители Петербурга выбрали логотип к 300-летию Невского проспекта

В Петербурге подвели итоги голосования за логотип к 300-летию Невского проспекта. Об этом сообщается в группе портала Visit-Petersburg во «ВКонтакте».

Всего в головании, которое проходило онлайн, участвовало 10 вариантов логотипа. Оно завершилось 1 октября. Абсолютным лидером, набравшим наибольшее количество голосов, стал вариант, стилизованный под городскую табличку с названием улицы. Он станет официальным символом празднования юбилея Невского проспекта.

Фото: vk.com/visitpetersburg

Второе место досталось логотипу с изображением всех основных памятников и доминант Петербурга (№4 на фото ниже). Третье место получило изображение с окнами зданий Невского проспекта (№7).

Фото: vk.com/visitpetersburg

Из городского бюджета никаких средств на создания логотипа не выделялось. Компании, которые находятся на Невском проспекте, сами решили нарисовать логотипы, они принимали участие в конкурсе для привлечения внимания.