Шнурову вручили каску пожарного на встрече с офицерами МЧС в Петербурге

В среду, 3 октября, Сергей Шнуров побывал в Гарнизонном клубе и пообщался с пожарными Северной столицы. Мероприятие состоялось в рамках ежемесячных встреч сотрудников МЧС с интересными жителями города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

«Несмотря на свое неоднозначное творчество, Сергей Шнуров – многогранный человек. Он беззаветно влюблен в родной город и живо интересуется его историей» – отметили в МЧС.

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Шнуров рассказывал огнеборцам про свое детство: как увлекся музыкой, хотел стать барабанщиком, а посещал класс скрипки. При этом любил играть в футбол, а также с головой уходил в химию и вулканологию.

Музыкант рассказал о своем творчестве в наше время. Он отметил, что не стыдится песен с ненормативной лексикой и делает их такими, чтобы они были понятны людям разных возрастов и слоев общества. Порекомендовал слушать группу «Ленинград» «дозированно». Шнуров считает, что не дает своим слушателям никакого посыла к действиям. Сергей подчеркнул, что каждый сам отвечает за свои поступки.

В конце встречи Шнурову вручили каску и форму пожарного.

Фото: пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС