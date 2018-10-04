В Петербурге 4 октября до +8 градусов, небольшой дождь и сильный ветер

В Северной столице в четверг, 4 октября, ожидается небольшой дождь и сильный ветер. Воздух днем прогреется до +8 градусов.

«Днем будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6-11 м/с, в прибрежных районах до 15 м/с», – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление днем будет немного повышаться. Восход солнца был в 07:10, закат будет в 18:23. После захода солнца температура воздуха опустится до 5 градусов тепла.

МЧС Петербурга предупреждает о сильном ветре в течение всего дня.