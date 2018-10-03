Памятник в центре Петербурга прохожие превратили в мусорку

В памятник в виде кареты, установленный на 1-ой Советской улице, прохожие стали массово выбрасывать мусор. Об этом сообщили активисты Центрального района за комфортную среду обитания в своей группе во «ВКонтакте».

«Просто позор! Пролетка на 1-ой Советской превратилась в гигантскую урну. У нас только три вопроса: куда смотрят дворники, зачем скульпторы создали полость за сиденьями, и как смеют петербуржцы так себя вести?» – написали активисты у себя в группе.

В октябре 2017 года началась реализация проекта по превращению 1-ой Советской улицы в пешеходную зону. Территорию улицы должны были выложить гранитом, посадить 15 деревьев, поставить фонари и вазоны. Также должны были поставить памятник в виде кареты в честь первого наименования улицы. Последний был установлен спустя полгода.

Фото: vk.com/mytndvor