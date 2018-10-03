В Петербурге 4 октября на улицах и в метро будут звучать сирены

В Петербурге в четверг, 4 октября, состоится плановая проверка системы оповещения. Вой сирен в городе не будет умолкать в течение 10 минут – с 11:30 до 11:40.

В ходе проверки будут включены громкоговорители и электромеханические сирены на улицах. На станциях метрополитена будут зачитаны правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций. Сигнал также будет транслироваться по радио и телеканалам.

Вначале состоится передача речевого сообщения о начале проверки. В 11:34 – 11:37 подадут предупредительный сигнал «Внимание всем!». Сирены будут включены на 11 циклов. В 11:37 – 11:39 передадут речевое сообщение о завершении комплексной проверки.

Контроль системы оповещения проводится в Северной столице ежегодно. Если у горожан возникнут замечания и предложения по поводу проверки, можно обратиться в Центр обработки вызовов 004. Сюда же нужно сообщать обо всех чрезвычайных ситуациях.