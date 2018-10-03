Смольный за 300 млн хочет сделать гостиницы из исторических зданий на Петроградке

Исторические здания на Петроградской стороне в Петербурге превратят в трехзвездочные гостиницы. Постановление уже подписано губернатором Северной столицы Георгием Полтавченко. Об этом сообщает комитет по инвестициям Смольного.

Отелями станут усадьба Игеля и дом Вяземского на Каменноостровском проспекте. Оба здания – объекты культурного наследия, последнее время они никем не используются.

«Объем планируемых инвестиций: более 300 млн рублей, срок действия концессионного соглашения – 49 лет», – отмечают в комитете, добавляя, что проект призван помочь улучшить инвестиционную привлекательность города в туристической сфере.

Смольный рассчитывает, что инвестор сделает гостиницы минимум на 46 номеров.

Дом Вяземского был построен в конце 19 века. Изначально в нем проводились уроки летнего танц-класса «Шато де флер». Позже его приобрел князь Александр Вяземский. Через тридцать лет в нем начала работать механическая мастерская, здание достроили и приспособили под выпуск дальномеров и дистанционных трубок. Особняк Игеля появился в Петербурге в 1894 году. В левом каменном корпусе располагалась оранжерея, а проектировал здание Борис Зонн.