МЧС Петербурга предупреждает о сильном ветре 4 октября

В Северную столицу возвращается штормовой ветер. Погода в городе испортится в четверг, 4 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и ленинградской области.

Согласно прогнозу синоптиков, скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

Спасатели просят горожан быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Рекомендуют закрыть окна, убрать с балконов вещи, парковать автомобили в гараж или подальше от деревьев, избегать рекламных щитов.

Как следует из прогноза, в течение дня будет облачная с прояснениями погода. Днем возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит от 6 до 8 градусов тепла.

Недавно в Петербурге затопило причалы и пирсы, а порывы ветра достигали 24 м/с.