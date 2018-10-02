Здание БДТ дало трещину после реконструкции за 6 млрд рублей

На здании Большого драматического театра после ремонта появились трещины. СКР возбудил уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

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Реконструкция БДТ в Петербурге обошлась в 6,2 млрд рублей. Обвиняемыми по делу могут стать чиновники подведомственной Министерству культуры структуры.

«Сейчас возбуждено два уголовных дела в отношении бывших подрядчиков по статье «Мошенничество». В июне СКР возбудил уголовное дело по статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении Северо-Западной дирекции по строительству и реставрации Министерства культуры РФ», – сказал адвокат БДТ Алексей Добрынин.

Добрынин подчеркнул, что ранее полиция уже расследовала дело о мошенничестве при реконструкции БДТ. На объекте с 2011 по 2014 год работали представители компании «БалтСтрой». После ремонта руководство театра попросило проверить контракт на предмет хищений, так как заподозрило, что не все условия были выполнены.

В феврале 2018 года Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело о мошенничестве при ремонте БДТ. В нем указывалась только компания «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) – второй подрядчик, работавший на объекте вместе с «БалтСтроем». При этом нарушения «БалтСтроем» условий договора остались без внимания, утверждает Алексей Добрынин. Поэтом театр снова обратился в прокуратуру и было возбуждено уже второе дело на основе собранных адвокатами сведений.

Бывшие руководители «БалтСтроя» Дмитрий Сергеев и Александр Коченов осуждены по «делу реставраторов» о мошенничестве на сумму 164 миллиона рублей при восстановлении различных объектов культурного наследия, в том числе Псковского драматического театра, усадьбы фабрикантов Асеевых в Тамбовской области, крепости Фридриха Великого в Калининграде, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, а также музея космонавтики в Калуге. Сергеев был осужден условно, как и Коченов.