Кудрин раскрыл спонсоров Европейского университета

На церемонии открытия нового учебного года в Европейском университете глава Счетной палаты Алексей Кудрин перечислил спонсоров университета и поблагодарил их за поддержку в сложные времена. В списке благотворителей: Роман Абрамович, Владимир Потанин и Михаил Гуцериев. Они помогли ему во время борьбы за восстановление лицензии.

«Мне хотелось бы поблагодарить частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года. Я хотел бы выделить трех человек: Михаила Гуцериева, Романа Абрамовича и Владимира Потанина», – сказал Кудрин.

Церемония открытия состоялась в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Участников мероприятия приветствовал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Сложные времена» для Европейского университета начались в апреле 2016 года, когда вуз лишили аккредитации из-за различных нарушений, выявленных после внеплановой проверки. В октябре 2016 года вузу запретили принимать абитуриентов, но в декабре восстановили лицензию.

Европейский не выполнил в срок предписания надзорных органов об устранении нарушений, поэтому середине 2017 года Роскомнадзор снова аннулировал его лицензию. Ко всему прочему суд лишил вуз здания, и руководство начало переезд в другое место в сентябре 2017 года.

Студенты Европейского университета провели пикеты против действий Роскомнадзора, также некоторые политики просили Путина защитить ЕУ. Всего вузу было отказано в лицензии три раза. Только летом 2018 года университет прошел проверку, и Роскомнадзор распорядился выдать ему новую лицензию на образовательную деятельность.