Жилищная инспекция Петербурга попала в список лучших в стране

Минстрой РФ назвал Жилищную инспекцию Петербурга одной из лучших в стране. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

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Эффективность работы ведомства оценивалась за второй квартал 2018 года. Учитывались следующие показатели: количество своевременных отчетов в Минстрой; доля результатов проверок, признанных недействительными; количество судебных предписаний и исполненных предписаний.

Вместе с Петербургом в рейтинг с лучшими показателями попали Хакасия, Марий-Эл, Удмуртия, Белгородская, Московская, Липецкая, Амурская и Воронежская области, а также Осетия и Карачаево-Черкесия.