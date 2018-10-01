Семьи погибших при прорыве теплотрассы в Петербурге получат по 2 млн рублей

Компания «Теплосеть» выплатит родственникам погибших петербуржцев по 2 млн рублей. Об этом в эфире передачи «Открытая студия» заявил генеральный директор «Теплосеть Петербурга» Игорь Стренадко.

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По его словам, будет также выплачено по 25 тыс. рублей на похороны погибших. «Все, что будет выше этой суммы – это обсуждаемо, и мы будем брать на себя эти затраты», – добавил Игорь Стренадко. Он выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что представители компании находятся с ними на связи.

Прорыв трубы диаметром 300 мм с горячей водой произошел на Измайловском проспекте ночью 28 сентября. Кипяток затопил антикафе, которое находилось в подвальном помещении. От ожогов погибли двое молодых людей 1998 года рождения – Андрей Начинкин и Максим Шустров. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.