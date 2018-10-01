Картина дня: причина трагедии на Володарском мосту, протест против застройки парка и игра «Зенит-2»

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стала публикация причины самопроизвольной разводки Володарского моста. Быстрее всех об этом рассказали fontanka.ru (11:55) и abnews.ru, mr7.ru, spb.aif.ru (12:20).

Самопроизвольный подъем Володарского моста, который произошел 25 августа, мог произойти из-за сбоя в системе управления разводным пролетом. Мост приподнялся на 30-40 см, из-за чего в пролет врезались две машины и автобус. Несколько человек были госпитализированы.

Второй темой, согласно «Монитору», стал митинг против застройки парка на Смоленке. Первыми об этом сообщили nevnov.ru (15:25), moika78.ru (15:30) и mr7.ru (15:35).

Петербуржцы устроили протестную акцию 30 сентября против застройки двух участков в устье реки Смоленки двумя апарт-отелями. Митинг начался около 13 часов дня. Всего собралось около 500 человек, бастующие стояли с плакатами.

Третьей новостью дня, по версии «Монитора», стал футбольный матч «Зенит-2» с клубом «Нижний Новгород». Оперативнее всех об этом написали moika78.ru (01:50), nevnov.ru (06:35) и regnum.ru (14:50).

«Зенит-2» 30 сентября провел выездной матч ФНЛ с клубом «Нижний Новгород». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 11-й минуте забил Максим Палиенко.

В результате нижегородцы поднялись на пятое место в турнирной таблице. Для петербургской команды это уже десятое за сезон поражение. Она занимает последнюю 20-ю строчку с шестью очками в активе. Матч стал самым посещаемым в 14 туре ФНЛ.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Мойка78», «GAZETA.SPb» и «Деловой Петербург».