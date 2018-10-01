Матильда Шнурова пойдет на свидание, чтобы помочь бездомным

Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда согласилась пойти на свидание с незнакомцем, чтобы помочь петербургским бездомным. Она принимает участие в благотворительном аукционе Meet for charity в пользу «Ночлежки». Об этом рассказали в организации.

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Аукцион стартовал 1 октября и продлится неделю. Все желающие могут на сайте организации называть цену, которую они готовы заплатить за встречу с Матильдой. Тот, кто предложит большую ставку, сможет лично встретиться со Шнуровой.

Все деньги будут направлены приюту для бездомных людей «Ночлежка».

В рамках проекта Meet for charity известные люди выставляют «на торги» встречу с собой. Собранные таким образом средства направляются в благотворительные фонды и организации. «Ночлежка» – петербургская благотворительная организация, помогающая бездомным людям. Впервые она участвовала в Meet for charity в прошлом году. Тогда с помощью проекта удалось собрать рекордные для аукциона 1,4 млн рублей.

Сергей и Матильда объявили о разводе 25 мая 2018 года, попросив прессу не нарушать их личное пространство. Они не раскрыли причины расставания, но Сергей подчеркнул, что это случилось не из-за измены. Музыкант и ресторатор состояли в браке с 2010 года.