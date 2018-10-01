Госдума хочет обязать журналистов показывать госорганам свои антикоррупционные расследования

Копии антикоррупционных расследований их авторы должны присылать начальству чиновника и в гоорганы. С такой инициативой вышел депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов.

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Согласно документу, журналисты расследований должны будут в течение трех дней после публикации материала отправить копию расследования начальству чиновника, о котором идет речь в тексте. Ответ ведомствоа издание обязано будет опубликовать. Если журналистам не ответят в течение 30 дней, то они должны обратиться в прокуратуру и опубликовать уже ее ответ.

Иванов считает, такие меры заставят полицию проверять журналистские расследования. По его словам, сейчас такие материалы часто игнорируются. Законопроект также поможет чиновникам и депутатам защититься от клеветы.

Кроме того, депутат предлагает внести изменения в Административный кодекс РФ, чтобы была возможность штрафовать тех, кто не будет соблюдать закон. Если госорганы и работодатель чиновника или депутата, обвиненного в коррупции, не будут реагировать на запросы СМИ, их будут штрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. рублей. Если журналисты не будут присылать копии своих расследований госорганам, то им грозит штраф от 300 до 500 рублей, а само СМИ будет оштрафовано на сумму от 3 до 5 тыс. рублей.