Скончался известный певец Шарль Азнавур

В Париже 1 октября в 15:09 скончался известный французский композитор, поэт и писатель Шарль Азнавур. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря певца.

На момент кончины Шарль Азнавуру было 94 года. Причина смерти не называется. Более подробной информации на данный момент нет.

В апреле 2018 года Азнавур попал в больницу в Петербурге, из-за чего ему пришлось отменить выступление. По словам пресс-атташе артиста, музыкант почувствовал боль в почках во время репетиции. Шансонье улетел заниматься здоровьем к себе во Францию.

Шарль Азнавур за свою карьеру написал более 1000 песен. Известным он стал в 1940 годах, когда начал выступать в дуэте с композитором Пьером Рошом. В 1946 году они приняли участие в турне Эдит Пиаф.

Свой первый альбом француз выпустил в 1953 году. С тех пор им были выпущены более 40 пластинок. В числе известных песен шансонье: «Мама», «Вечная любовь», «Молодость», «Изабелла», «Аве Мария», «Две гитары», «Унеси меня», «Умереть за любовь».