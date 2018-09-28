В Петербурге предложили оградить детей от посещения экстремальных квестов

Депутаты Петербурга займутся регулированием квестов. С соответствующей инициативой выступили депутаты Денис Четырбок и Александр Ходосок.

Согласно тексту документа, в законодательстве Петербурга появится новое понятие – «квест», что будет означать «интеллектуальное развлекательное мероприятие, проводимое в помещении, покидание которого участниками мероприятия невозможно до решения поставленных организатором мероприятия задач посредством применения умственных или творческих способностей участников».

Авторы документа предлагают установить общие требования безопасности к самим квестам и помещениям, в которых они проходят. Меры вызваны тем, что в Северной столице начали чаще происходить несчастные случаи с участниками квестов.

Последний такой инцидент был в апреле 2018 года на квесте «Голодные игры»: участница должна была скользить по тросу, однако тот не выдержал и оборвался. Девушка упала и получила сложный перелом позвоночника. Еще одну петербурженку годом ранее при прохождении квеста ударили топором по ноге.

Четырбок сделал акцент на том, что депутаты не выступают против квестов: «Мы хотим, чтобы такие развлечения проводились в рамках закона и были безопасными для всех участников». Депутат добавил, что в скором времени планирует выступить и с федеральной инициативой о введении обязательного лицензирования квестов по всей России.

В ЗакСе также предлагают ввести возрастное ограничение на посещение квестов детьми, которым не исполнилось 14 лет.