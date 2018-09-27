В Петербурге затопило причалы и пирсы

В реках и каналах Северной столицы за ночь с 26 на 27 сентября поднялся уровень воды. Горожане выкладывают фотографии потопа в соцсетях.
В районе водомерного пункта «Горный институт» в 03:21 уровень воды достиг отметки в 166 см над ординаром (наводнением считается уровень воды выше 160 см).
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Дамбу Петербурга закрывали днем 26 сентября из-за угрозы наводнения. В дирекции комплекса защитных сооружений предполагали, что уровень воды может подняться до 191 см.
Сегодня утром дамбу открыли, но представители КЗС сообщают, что из-за порывов ветра до 24 м/с сохраняется сложная штормовая обстановка.