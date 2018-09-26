Из Петербурга в Берлин будут ходить прямые поезда

Между Петербургом и Берлином появится прямая железная дорога, сообщают «Известия» со ссылкой на министерство транспорта ФРГ. В РЖД поддерживают данную инициативу.

Новый путь пройдет через Калининград. Будут задействованы уже существующие ветки в Польше и прибалтийских странах.

Предполагается, что такая мера увеличит поток немецких туристов в России, а у ФРГ появятся дополнительные инвестиций из-за высокого спроса на направление.

В настоящее время прямой железной дороги между Петербургом и Берлином нет: пассажирам приходится совершать двухчасовую пересадку в Москве и тратить на поездку 32 часа. Похожая ситуация наблюдается между столицей Германии и Калининградом, однако там приходится ехать с двумя пересадками.

Ранее сообщалось, что весной 2019 года через Выборг и Сортавалу начнут ходить «Ласточки» до парка Рускеала.