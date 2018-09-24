Родившемуся в петербургском метро ребенку дадут памятный подарок

В петербургском метро решается вопрос, какой подарок вручить малышу, который родился на станции «Технологический институт» в это воскресенье, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Пользователи сети предлагают подарить ребенку пожизненный «Подорожник», однако в подземке хотят вручить малышу что-то такое, что пригодится ему уже сейчас.

У беременной женщины начались схватки. Дежурная по приему и отправлению поездов Татьяна Гонакова, а также уборщицы Заррина Назирова и Шарифа Элмурзаева первыми начали помогать роженице.

Мальчик появился на свет в 13:45 прямо на платформе. Его назвали Олегом, он здоров, роды прошли благополучно.