Возраст продажи алкоголя в России могут повысить до 20 или 21 года

В России могут увеличить запрет на продажу алкогольной продукции до 20 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову.

«Есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь не случайно многие страны принимают решение о том, чтобы продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», – заявила Голикова.

Вице-премьер сообщила, что дополнительные возрастные ограничения также могут ввести на продажу табачной продукции. О каком возрасте идет речь, она не уточнила.

В Госдуму неоднократно вносили законопроекты о запрете продажи алкоголя до 21 года, пишет «Медуза». В правительстве говорили, что это противоречит Конституции, так как люди по достижении 18 лет должны сами решать за себя и нести ответственность.