В Петербурге хотят штрафовать торговцев, попрошаек и гадалок в метро

В петербургском метро будут штрафовать за торговлю, гадание и попрошайничество. Проект этого закона был внесен еще в апреле, но одобрен комитетом по законодательству только после летнего перерыва.

Новый документ предполагает, что к ответственности теперь будут привлекаться люди, которые пристают к пассажирам с предложением погадать. Штраф будет составлять от 4 до 5 тыс. рублей. Аналогичное наказание предлагают ввести за попрошайничество.

За незаконную торговлю в метро штрафы прописаны для разных категорий: 3-5 тыс. для физических лиц, 5-10 тыс. для должностных и 15-20 тыс. для юридических.

Авторами поправок выступили депутаты Денис Четырбок и Мария Щербакова. Изначально было предложено ввести штраф за забытые в подземке вещи – от 1 до 5 тыс. рублей, но этот пункт исключили. Теперь проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании ЗакСа.