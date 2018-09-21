Депутаты хотят ужесточить наказания для вандалов из-за шашлыка на Медном всаднике

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предлагают ужесточить наказание для вандалов.

Инициативу подготовили Денис Четырбок («Единая Россия») и Максим Резник («Партия роста») после недавнего случая, когда двое мужчин забрались на статую Медного всадника с мангалом для шашлыков и получили за это штраф всего 500 рублей.

Депутаты собираются внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За «мелкое хулиганство», сопровождающееся нецензурной бранью и порчей чужого имущества, депутаты хотят штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей вместо одной.

В случаях проявления хулиганства по отношению к памятникам наказание предполагается более суровое: штрафом от 2 до 10 тыс. рублей, обязательными работами сроком до 40 часов или административным арестом до 15 суток. Если хулиганы проявят неповиновение по отношению к сотрудникам правопорядка, то штраф может вырасти до 20 тыс.

Идею депутатов одобрили на заседании комитета по законодательству в пятницу, 21 сентября.