Скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг

В Ханое в возрасте 61 года ушел из жизни президент Вьетнама Чан Дай Куанг, который возглавлял страну с апреля 2016-го.

Как говорится в сообщении телевидения Вьетнама, «он скончался в больнице от тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей и профессоров».

В политику глава государства пришел из силовых структур – до президентства занимал должность главы Министерства общественной безопасности. Генерал также получил степень доктора юриспруденции.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования: «Выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью президента Чан Дай Куанга. Все годы жизни этого замечательного человека и большого политика были посвящены служению народу своей страны. Он очень многое сделал для укрепления роли Вьетнама на мировой арене. Петербург скорбит вместе с вьетнамским народом».