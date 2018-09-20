Петербуржцы стали больше экономить на еде

В августе 2018 продажи продуктов питания в Петербурге упали на 4,4% до 36,2 млрд рублей. Это самое значительное снижение с начала этого года. Об этом говорят данные Петростата, опубликованные 20 сентября.

Продажи непродовольственных товаров возросли на 7,9% до 79,7 млрд рублей. Похожая ситуация была в апреле и мае. Горожане стали покупать больше одежды, техники и канцтоваров.

Такую динамику можно объяснить двумя факторами: в августе родители собирают детей в школу, а также люди боятся, что некоторые товары вырастут в цене к концу года.

Всего за август горожане потратили 115,9 млрд рублей. Эта сумма больше на 3,7%, чем за аналогичный период 2017 года.