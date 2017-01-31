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Исследование: погода отвлекает от работы 7% петербуржцев

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© Фото: pogodaspb.info

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Это самый высокий показатель среди всех регионов России.

Петербуржцы считают несогласованность работы между отделами и сотрудниками компании главным фактором, который способствует снижению мотивации на работе. Эту причину назвали 57% сотрудников компаний из Петербурга и Ленинградской области. Такие данные содержатся в исследовании портала HeadHunter. Всего в опросе приняли участие 2418 сотрудников российских компаний.

Второй причиной снижения мотивации оказался низкий уровень зарплат, об этом заявили 46% респондентов. Третьей по популярности причиной стало то, что компании не используют потенциал сотрудников (42%). При этом только два процента опрошенных заявили, что их мотивации ничего не мешает.

Также респонденты из Петербурга и Ленинградской области заявили, что желание работать снижают отсутствие похвалы или поощрений за хорошую работу (38%) демотивация начальством (33%) и плохое отношение руководства к подчиненным (29%).

Главным отвлекающим от работы фактором стали внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения (41%). Также респонденты заявили о неформальных разговорах и болтовне коллег (33%), а погода мешает 7% горожан. Это самый высокий показатель по России.

Больше половины, 59%, сказали, что иногда полезно отвлекаться от работы, а 51% считает, что отдельный кабинет без коллег рядом повысил бы их продуктивность. При этом удаленно продуктивнее бы работали 29% респондентов, в то время как 44% опрошенных не согласны с этим мнением.

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