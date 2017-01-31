Международный совет по памятникам проголосовал за сохранение Исаакия в качестве музея

Петербургское отделение Международного совета по памятникам и достопримечательным местам (ИКОМОС) на общем собрании проголосовало за сохранение Исаакиевского собора в статусе музея-памятника.

"По мнению собрания, значимость и масштаб Исаакиевского собора как храма-памятника и как сложного архитектурного инженерно-технического сооружения уникальны. Памятник требует финансовой поддержки и научно-методического контроля такого уровня, какой под силу только государству. Храм-памятник должен существовать в собственности и оперативном управлении государства, при сохранении как музейной, так и богослужебной его функции", — отмечается в заявлении ИКОМОС.

Представители совета добавили, что расходы на техническое содержание собора и проведение реставрационных работ покрываются средствами от посещения храма туристами, в то время как паломники и богомольцы составляют существенно меньшую часть его посетителей.

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Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал передачу Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви "провинциализацией Петербурга".

В интернете также продолжают сбор подписей против передачи храма Русской православной церкви, петицию уже подписали более 206 тыс. человек. Ее доставят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и президенту России Владимиру Путину после того, как число подписей достигнет 300 тыс.

Передача Исаакиевского собора Церкви должна состояться до 1 марта 2019 года. Собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. При этом формально храм остается в собственности правительства Петербурга, поэтому средства на содержание и реставрацию собора будут выделять из городского бюджета. Предположительно, ежегодно на это будут выделять 650-800 млн рублей в год.