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Передачей Исаакиевского собора займутся депутаты ЗакСа Четырбок и Соловьев

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© Фото: rusturinvest.ru

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С соответствующим предложением обратился вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви будут заниматься депутаты петербургского Законодательного собрания Денис Четырбок и Сергей Соловьев. Их делегировал в комиссию по передаче религиозного имущества РПЦ комитет по законодательству ЗакСа.

С соответствующим предложением обратился вице-губернатор Михаил Мокрецов. Об этом на заседании комитета сообщил Денис Четырбок, передает "Фонтанка.ру".

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В субботу, 28 января, на Марсовом поле прошел митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ. На нем собралось более двух тысяч человек, часть которых потребовала отставки губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Днем ранее Василеостровский районный суд отказался рассмотреть иск к Смольному против передачи собора.

В интернете продолжают сбор подписей против передачи храма Русской православной церкви, петицию уже подписали более 205 тыс. человек. Ее доставят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и президенту России Владимиру Путину после того, как число подписей достигнет 300 тыс.

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