Проезд по ЗСД с 4 февраля вырастет до 300 рублей

Проезд по всему Западному скоростному диаметру с 4 февраля будет стоить 300 рублей. В этот день центральный участок магистрали станет платным, поэтому на ЗСД вводятся новые тарифы.

С субботы на ЗСД появятся пять тарифных зон: КАД (Юг) - Благодатная улица, Благодатная улица - набережная Макарова, набережная Макарова - перспективная развязка с Шуваловским проспектом, перспективная развязка с Шуваловским проспектом - КАД (Север), КАД (Север) - Е-18 "Скандинавия".

Проезд по каждой зоне будет стоить 60 рублей. Эта цена действительна для водителей без транспондера. При этом отменяются ночные тарифы при оплате наличными, по БСК и через банковские карты.

Владельцам транспондеров проезд днем будет обходиться от 229 рублей и от 115 рублей ночью, сообщается на сайте "Магистрали Северной столицы".

Отмечается, что при полной платности ЗСД и недавно введенной системе Flow+, с помощью которой можно платить за проделанный маршрут, а не за количество зон, поездка по транспондеру может быть дешевле до 90%, чем за наличные.

В настоящее время за проезд по всему ЗСД стоит 180 рублей. Весь северный участок можно проехать за 100 рублей, а южный — за 80. Узнать, как изменились тарифы с открытием центрального участка магистрали, которое произошло в декабре 2016 года, можно в большом материале "Санкт-Петербург.ру".

В середине декабря сообщалось, что за первые три дня после открытия центрального участка ЗСД транспортный поток увеличился на 75% — со 120 тыс. единиц транспорта в сутки до 200 тыс., а также достиг рекордного значения в 223 тыс. машин. Сейчас в среднем за сутки по магистрали проезжают более 230 тыс. машин.

В начале января дальнобойщики заблокировали въезды на ЗСД из-за недовольства платным проездом. По их мнению, у магистрали должны быть бесплатная альтернатива, которой нет.

Позднее стало известно, что "Магистраль Северной столицы" может подать иски к дальнобойщикам, заблокировавшим въезды на ЗСД.