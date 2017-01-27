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В Северной столице открылась выставка для слепых людей "Зримый Петербург" (ФОТО)

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© Фото: СПб ГБУК "Государственная библиотека для слепых и слабовидящих"
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    Экспозиция дает возможность людям с проблемами зрения познакомиться с адаптированными для незрячих памятниками истории и архитектуры города.

    В честь 90-летия Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих открылась тактильная выставка "Зримый Петербург". Экспозиция дает возможность людям с проблемами зрения познакомиться с адаптированными для незрячих памятниками истории и архитектуры города. Выставка включает тактильные книги по музеям, рельефно-графические пособия по истории Петербурга, 3D-модели архитектурных памятников города, а также картины слепых и слабовидящих художников города.

    Презентация выставки прошла в ноябре 2016 года в историко-архитектурном комплексе "Архангельские Гостиные дворы" Архангельского краеведческого музея. Открытие проекта, устроенного совместно с ЦПКиО им. Кирова, в Петербурге состоялось 24 января 2017 года. На церемонии присутствовали глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, директор Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению сотрудники различных музеев и библиотек города Михаил Севастьянов.

    Где: Стрельнинская улица, 11

    Когда: по рабочим дням с 15:00 до 18:00 до 22 февраля

    Сколько: вход свободный

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