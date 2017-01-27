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На Марсовом поле и у Петропавловки прогремели салюты в честь Дня снятия блокады (ФОТО, ВИДЕО)

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© Фото: photosight.ru

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В честь праздника сегодня зажигались огни на Ростральных колоннах.

В Санкт-Петербурге состоялись два салюта, посвященные 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Первый салют прогремел в 20:00 на Марсовом поле. Там состоялась реконструкция праздничного салюта 1944 года. Для этого были установлены орудия, которые давали залпы в военные годы. Впервые реконструкцию провели в прошлом году, тогда пять орудий дали 12 залпов.

Фото: instagram.com / @lisa_lesa_, @sanya10000
 

Видео: instagram.com / @samnsk
 

Второй салют устроили в 21:00. Он состоялся в традиционном месте — у стен Петропавловской крепости.

Видео: instagram.com / @begemot_fczp, @erika_erka
 

В честь Дня снятия блокады на Стрелке Васильевского острова сегодня зажгли Ростральные колонны. Их включали с 11 до 13 часов, затем снова зажгли в 19:00, они будут гореть до 22 часов. Колонны зажигают лишь несколько раз в год в честь значимых праздников. В прошлый раз они горели на Рождество.

Фото: instagram.com / @n_chola, @_julie_mar_, @anastasyablagushina
 

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