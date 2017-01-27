Картина дня: Дворцовый мост, "Зенит" и президент Мексики

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стала информация о том, что Дворцовый мост засияет красным цветом в честь китайского Нового года. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: 26 января "Телеграф" в 18:00 , "Санкт-Петербург.ру" в 22:05, "Петербургский дневник" в 22:30.

Дворцовый мост засияет красным цветом в честь китайского Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Символичная акция на мосту в честь наступления Нового года по восточному календарю продлится с 27 января по 12 февраля.

В это время 652 светильника размещенных на мосту, окрасят в красный цвет все перила, пролеты и нижние инженерные конструкции моста.

Жители Китайской республики называют Новый год праздником Весны, а красный цвет связывают с радостью и счастьем.

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что игрок британского ПСВ Преппер близок к переходу в "Зенит". Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Фонтанка.ру" в 15:20, "Мой район" в 16:10 и "Деловой Петербург" в 16:55.

Полузащитник ПСВ (Эйндховен) и сборной Голландии Дэйви Проппер близок к переходу в «Зенит», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники в голландских СМИ.

Клубы уже провели переговоры по трансферу футболиста и согласовали сделку. При этом сам игрок не горит желанием переходить в российский чемпионат.

В нынешнем сезоне Проппер провел в чемпионате Голландии 19 матчей и забил четыре мяча. На счету полузащитника также четыре матча в составе своей сборной.

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что президент Мексики отменил встречу с Трампом из-за споров о стене между двумя странами. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: 26 января "Телеграф" в 21:25, "Петербургский дневник" в 22:00, "Мой район" в 22:25.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето решил не ехать на деловую встречу с президентом США Дональдом Трампом, запланированную на следующий вторник. Как сообщил он в своем Twitter, уведомление об отказе уже направлено в Белый дом.

Ранее Трамп сам предложил Ньето не ехать в Вашингтон, если Мексика не собирается оплачивать постройку стены на границе между США и Мексикой.

Незадолго до этого Трамп подписал указ о строительстве стены между двумя странами. Сообщается, что строительство стены обойдется в сумму от $12 млрд до $15 млрд. На эту статью расходов может быть выделен дополнительный бюджет, однако Трамп заявляет, что эти средства в том или ином виде компенсирует Мексика.

Самыми оперативными за сутки стали: "Агентство Бизнес Новостей", "Невские новости" и "Петербургский дневник".