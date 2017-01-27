В Петербурге появился кот-"математик" (ФОТО, ВИДЕО)

В Петербурге обнаружили кота-"математика". Животное по кличку Мару проживает в котокафе "Республика кошек".

Мару в начале 2016 года научили нажимать на звонок, который находится при входе в "Республику" для вызова администратора. Сначала лапой кота специально нажимали на кнопку, после чего давали корм. Вскоре животное уже само научилось нажимать на звонок за вознаграждение, однако делало это не лапой, а головой.

Фото: "Республика кошек"

Осенью 2016 года кто-то из посетителей котокафе спросил у Мару, сколько будет один плюс один. Кот в ответ позвонил два раза. После нескольких дополнительных вопросов выяснилось, что Мару может решать и более сложные математические задачки.

Способности Мару сняли на видео, которое набирает популярность в интернете.

Фото: youtube.com/dimayaomel