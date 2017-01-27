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Ремонт "Лесной": маршруты общественного транспорта на время работ

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© Фото: fotobus.msk.ru

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Станция метро "Лесная" закрывается на 11-месячный ремонт, на это время изменятся маршруты общественного транспорта.

В субботу, 28 января, станцию метро "Лесная" закроют на капитальный ремонт. Он продлится 11 месяцев. На это время запустят дополнительный автобусный маршрут, а несколько существующих маршрутов наземного общественного транспорта будут продлены.

Автобусы

 

Вводится временный маршрут № 1МА — «Станция метро «Выборгская» — станция метро «Лесная»:

  • трасса от станции метро «Выборгская»: по улице Смолячкова, Лесному проспекту, Кантемировской улице до станции метро «Лесная»;
  • трасса от станции метро «Лесная»: по Кантемировской улице, улице Харченко, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова.

 

Продлевается маршрут № 60 «Придорожная аллея — станция метро «Выборгская»:

  • трасса от Придорожной аллеи по действующей трассе до Кантемировской улицы (метро «Лесная»), далее по Кантемировской улице, площади Академика Климова, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова до станции метро «Выборгская»;
  • трасса от станции метро «Выборгская»: по улице Смолячкова, Лесному проспекту, Кантемировской улице (метро «Лесная») и далее по действующей трассе.

 

Продлевается маршрут № К-240Б «Станция метро «Выборгская» – проспект Просвещения»:

  • трасса от станции метро «Выборгская»: по улице Смолячкова, Лесному проспекту, Кантемировской улице (метро «Лесная») и далее по действующей трассе;
  • трасса от проспекта Просвещения: по действующей трассе до Лесного проспекту, далее по Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова до метро «Выборгская». 

 

Для обеспечения подвозки пассажиров к станции метро «Петроградская» усиливается движение на маршрутах:

  • автобусный маршрут № 185 «Улица Стасовой – станция метро «Чкаловская»;
  • троллейбусный маршрут № 31 «Северная площадь – проспект Добролюбова».

 

Посадка и высадка в автобусы временного маршрута № 1МА у станции метро «Лесная» будет осуществляться на Кантемировской улице, на остановке у вестибюля станции метро.

Посадка в автобусы временного маршрута № 1МА и маршрута № 60 у станции метро «Выборгская» будет осуществляться на улице Смолячкова, на остановке у вестибюля станции метро. 

Трамваи

 

Продлевается маршрут № 61 «Суздальский проспект — станция метро «Выборгская»:

  • трасса от станции метро «Выборгская»: Гренадерская улица, Большой Сампсониевский прспект, улица Смолячкова, Лесной проспект, 1-й Муринский проспект, Политехническая улица, далее по действующей трассе до Суздальского проспекта;
  • трасса от Суздальского проспекта: по действующей трассе до Кушелевки, далее по 1-му Муринскому проспектту, Лесному проспекту до станции метро «Выборгская».

 

Посмотреть схему маршрутов можно на изображении, представленном ниже.

Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»  
 

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