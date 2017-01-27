Новыми проездными на петербургский транспорт воспользовались 140 тысяч раз

Новыми проездными билетами Петербурга, рассчитанными на сутки и 90 минут, с начала 2017 года воспользовались 140 тыс. раз. Горожане быстро привыкли к новым способам оплаты — за первые, праздничные, дни года ими воспользовались около 48 тыс. раз.

В период с 1 по 22 января горожане приобрели более двух тысяч билетов на пять суток, более 1,8 тыс. билетов на трое суток и более 1,7 тыс. проездных на двое суток. Фаворитом из новых проездных стал билет на сутки — его купили более 2,5 тыс. раз.

Новые виды единых проездных появились в Петербурге с 1 января. Билеты на 90 минут позволяют совершить одну поездку в метро и неограниченное количество поездок на социальном наземном транспорте, а у суточных билетов ограничения по поездкам в метро нет.

С начала года стоимость жетона метро и разовой поездки в наземном транспорте выросла на 10 рублей. Одна поездка в метро теперь обходится в 45 рублей, а в автобусах, трамваях и троллейбусах — в 40 рублей. При этом стоимость проезда по карте "Подорожник" выросла лишь на два рубля.