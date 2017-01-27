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На Пискаревском мемориальном кладбище возложили венки в честь 73-й годовщины снятия блокады Ленинграда (ФОТО)

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© Фото: gov.spb.ru
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    В честь праздника в Петербурге открылась выставка "Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде".

    На Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония в честь 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров и другие представители власти. Они возложили венок к подножию монумента Матери-Родины.

    Фото: gov.spb.ru
     

    Также были возложены венки были от Уставного суда Санкт-Петербурга, Общественного совета Петербурга, уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, представителей духовенства, организаций соотечественников за рубежом и представителей дипломатического корпуса. Цветы были возложены на Серафимовском мемориальном кладбище и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, к монументам и памятникам.

    В честь годовщины снятия блокады Ленинграда в постоянно действующей экспозиции ПО "Ленрезерв" на Феодосийской улице открылась выставка "Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде". В экспозиции представлены исторические свидетельства и документы о жизни религиозных конфессий в блокаду, фотографии священнослужителей, святыни блокадных храмов Ленинграда. На открытии выставки, среди прочих, присутствовали спикер ЗакСа Макаров и губернатор Полтавченко, который поздравил всех с праздником.

    "Этот праздник отмечается в России и в других странах как дань беспримерному подвигу людей, который они совершили во имя Отечества, ради того, чтобы новые поколения россиян могли жить в мире", — сказал Полтавченко.

    Глава города добавил, что экспозиция "открывает новые страницы истории, дает возможность молодому поколению прикоснуться к тому великому подвигу, который совершили наши отцы и деды".

    Фото: gov.spb.ru
     

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