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В Петербурге 28 января ожидается туман и гололедица

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© Фото: rulez-t.info

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Температура воздуха в течение суток будет держаться в районе 0...+2 градуса.

В Петербурге в субботу, 28 января, ожидается туман. Ночью он будет по всему городу, а днем — в отдельных районах. На дорогах сохранится гололедица.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу просит горожан соблюдать правила безопасности при движении транспортных средств:

  • В тумане расстояние до предметов, как неподвижных, так и движущихся кажется больше, чем на самом деле. Чем гуще туман — тем больше дистанция. Автомобиль, габаритные огни которого просматриваются впереди в тумане, может не двигаться, а стоять на месте. Приближаясь к нему, снижайте скорость;
  • Перед сменой полосы движения, а также перед поворотом или разворотом в густом тумане, необходимо подать звуковой сигнал;
  • При движении в тумане днем, необходимо включить ближний свет фар. Противотуманные фары помогут в том случае, если они правильно установлены и отрегулированы. Свет от них должен стелиться по дороге под слоем тумана и хорошо освещать правый край дороги;
  • Необхоидмо быть внимательным при съезде с дороги на обочину. Там могут оказаться люди и стоящие автомобили;
  • Туман скапливается в низинах, поэтому, при приближении к таким местам, надо заранее подготовиться.

 

На протяжении всего дня прогнозируется облачная погода, временами морось. Температура воздуха в течение суток будет держаться в районе 0...+2 градуса.

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