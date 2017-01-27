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ФАС: Контракт по "Зенит-арене" на 952 млн рублей заключили с нарушением закона

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© Фото: rsport.ru

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Смольный заключил с "Метростроем" контракт на благоустройство территории у стадиона на Крестовском в конце декабря 2016 года.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу выявило нарушение закона при заключении контракта на благоустройство территории около стадиона "Зенит-арена". Контракт между комитетом по строительству и "Метростроем", генподрядчиком стадиона, был заключен с нарушением закона "О контрактной системе в сфере закупок".

Смольный заключил контракт стоимостью 952 млн рублей без проведения торгов, сообщает "ЗакС.ру". Жалобу в УФАС подал Фонд борьбы с коррупцией.

Несмотря на нарушение законодательства, Федеральная антимонопольная служба не будет выдавать предписание и штраф, поскольку ранее, 16 января, комитет государственного финансового контроля петербурга вынес соответствующее решение об административном правонарушении и наложил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Контракт на 952 млн рублей был заключен с "Метростроем" в декабре 2016 года. Тогда же Смольный продлил основной контракт с генподрядчиком, так как "Метрострой" не успел сдать работы на сумму 4,8 млрд рублей.

"Метрострой" 26 декабря 2016 года официально объявил об окончании строительства "Зенит-арены". Спустя три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, но окончательные работы при этом завершатся к 1 мая 2017 года.

Стоимость строительства "Зенит-арены", которую возводят с 2007 года, изначально оценивалась в 6,7 млрд рублей. В настоящее время, по официальным данным, строительство обошлось в 42 млрд рублей. Однако международная организация по борьбе с коррупцией Trasparency International посчитала, что на "Зенит-арену" было потрачено 50,6 млрд рублей.

Вице-премьер России Виталий Мутко в конце декабря 2016 года объявил, что для адаптации стадиона к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребуется еще 1,5-2 млрд рублей. В Смольном добавили, что эти деньги уже вписаны в существующий контракт, поэтому новых вложений средств не понадобится.

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