В 2016 году из Петербурга выдворили 1,5 тысячи мигрантов

За 2016 год из Петербурга выдворили почти 1,5 тыс. нелегальных мигрантов. Чаще других миграционный режим нарушали уроженцы Узбекистана и Таждикистана — 55% и 20% от общего числа нарушителей соответственно, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Санкт-Петербургу.

Всего за прошлый год из Северной столицы по решению суда выдворили 1484 человека. Кроме граждан Узбекистана и Таджикистана, сроки пребывания в РФ нарушают уроженцы Украины, Киргизии, Молдавии, Индии и Нигерии.

С начала 2017 года на родину отправили более 60 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории России. Все выдворенные мигранты, нарушившие правила въезда или режим пребывания (проживания) в РФ, не смогут въехать на территорию Российской Федерации на протяжении пяти лет.

Служба судебных приставов получила полномочия по принудительному выдворению людей, которые незаконно находятся на территории России, в начале 2012 года. За пять лет сотрудники УФССП РФ по Петербургу отправили на родину более 8,5 тыс. нелегальных мигрантов.