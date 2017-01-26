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"Петроинвест" подал иск о банкротстве генподрядчика строительства "Крестов-2"

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© Фото: sites.wrk.ru

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АО "Генеральная строительная компания" не принимает и не оплачивает выполненную работу, заявил генсубподрядчик.

Компания "Петроинвест", генеральный субподрядчик следственного изолятора "Кресты-2", подала иск о банкротстве генподрядчика проекта, АО "Генеральная строительная корпорация". Исковое заявление было подано во вторник, 24 января, сообщается на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основанием для иска стало выигранное дело о взыскании с генподрядчика 32 миллионов рублей, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на гендиректора ООО "Петроинвест" Руслан Хамхоков. Исполнительный лист был выдан 28 декабря 2016 года, однако "Генеральная строительная корпорация" до сих пор не погасила долг.

По словам Хамхокова, уже выполненные генсубподрядчиком работы до сих пор не приняты и не оплачены, а финансирование остальным подрядчикам "ГСК", которых более 50, приостановлено. Глава "Петроинвеста" отметил, что УФСИН России по СПб и ЛО, заказчик строительства, при этом оплатило практически всю сумму по контракту с "ГСК", которая составляет 12,7 млрд рублей.

"Нет финансирования, нет и работы. Перспективы завершения стройка не имеет", — сказал глава "Петроинвеста".

Глава "Генеральной строительной корпорации" Виктор Кудрин заявил, что информация об остановке стройки "полностью не соответствует действительности".

"На сегодняшний день на объекте работает около 400 человек, более 10 субподрядных организаций. Ведутся работы по сдаче объекта в эксплуатацию заказчику", — сказал Кудрин.

Также сообщается, что за последние два года 12-этажный режимный корпус № 2 был дважды затоплен из-за разморозки системы отопления, в том числе в январе этого года. В "ГСК" опровергли сообщения, что корпус № 2 пострадал от затопления. Там заявили, что корпус отапливается, а разморозки системы не было. Тем не менее существует видеозапись, на которой зафиксирован потоп.

Видео: youtube.com/Fontanka Ru
 

Спор между "ГСК" и "Петроинвестом" начался в конце 2015 года. Генсубподрядчик заявлял, что "Генеральная строительная корпорация" с осени 2015 года не принимала работу и не подписывала исполнительную документацию. В октябре 2016 года УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заказчик строительства, подало иск к "ГСК". В заявлении было указано, что генподрядчик необоснованно получил 1,12 млрд рублей в рамках выполнения госконтракта.

В настоящее время УФСИН РФ по СПб и ЛО создает комиссию "по оценке готовности к приемке зданий и сооружений". Комиссия будет работать до момента передачи объекта в эксплуатацию.

"Кресты-2" строятся в Колпино с 2007 года. Первоначально окончание работ было запланировано на 2013 год. ФСИН заключил с "ГСК" контракт на 11,9 млрд рублей. После неоднократного переноса сроков в декабре 2015 года было подписано дополнительное соглашение к контракту на сумму 1,3 млрд рублей. Позднее срок открытия СИЗО был перенесен с декабря 2015 года на полгода. Планировалось, что самая большая тюрьма в Европе, рассчитанная на четыре тысячи человек, откроется в июле 2016, но и этот срок был сорван.

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