В Нью-Дели скончался посол РФ в Индии

В Нью-Дели скончался посол России в Индии Александр Кадакин. Он умер сегодня, 26 января, от сердечной аритмии, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Индии. Дипломату было 68 лет.

Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе (Молдавия). В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, тогда же приступил к дипломатической службе, начав работу в посольстве СССР в Индии. С 1993 по 1997 год он был послом России в Непале, после этого на протяжении двух лет возглавлял Департамент лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел РФ.

С 1999 по 2004 год Кадакин был главой российского дипломатического представительства в Индии. В период с 2005 по 2009 год он возглавлял посольство России в Швеции. С 2009 года Кадакин был послом России в Индии.

В 2004 году дипломат получил звание "Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации", в 2009 году был награжден Орденом Почета, а в 2014 году — Орденом Дружбы.