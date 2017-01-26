Прорыв трубы на улице Оптиков устранили

В ночь с 25 на 26 января специалисты устранили прорыв трубы на улице Оптиков. Все работы были проведены в нормативные сроки. В настоящее время все здания, находящиеся в зоне аварии, получают тепло и горячую воду по обычной схеме, сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Авария на угле улицы Оптиков и Торфяной дороги произошла около полуночи 24 января. На трубе диаметром 800 мм произошло техническое нарушение.

Из-за происшествия тысячи жителей севера Петербурга остались без отопления и горячей воды. Всего в районе Приморской котельной, за которую отвечает ГУП "ТЭК", проживает около 600 тыс. человек.