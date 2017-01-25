Поезд из Петербурга в Москву отправится в "Романтический рейс"

В преддверии Дня святого Валентина в "Романтический рейс" из Петербург в Москву отправится поезд № 3/4 "Экспресс". Поезд отправится в столицу с Московского вокзала 13 февраля в 23:30.

Специальный рейс будет тематически оформлен. В вагоне-ресторане особенного поезда будет организована концертная программа с участием одного из популярных петербургских музыкальных коллективов. Для гостей вечера предусмотрены памятные сувениры.

Акцию проводит Северо-Западный филиал АО "Федеральная пассажирская компания" в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и расширения спектра услуг.