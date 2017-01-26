В Петербурге 26 января ожидается небольшой снег с дождем

В Петербурге 26 января ожидается облачная погода. Утром и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, а также мокрый снег, переходящий в дождь.

Местами в городе будет налипание мокрого снега, слабый гололед.

Ветер днем западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -1...+1 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Восход: 09:25, закат: 16:57.