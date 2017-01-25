Картина дня: "Зенит", полицейский-взяточник и реальные доходы россиян

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стала информация о том, что на сборах в Испании "Зенит" проведет пять матчей. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Фонтанка.ру" в 14:50, "Санкт-Петербург.ру" в 19:25.

"Зенит" объявил имена соперников, которые сыграют с петербургским клубом в рамках тренировочных сборов в Испании.

В пятницу, 27 января, "Зенит" проведет матч против клуба "Волеренга" из норвежского Осло. На следующий день пройдет встреча с "Легией" из Варшавы, 1 февраля петербуржцев проверит "Одд" из Норвегии. Все три игры состоятся на стадионе "Пинатар Арена" в Сан-Педро-дель-Пинатар.

Четвертым соперником сине-бело-голубых станет пражская "Спарта", матч пройдет 3 февраля в Бенидорме. Последняя встреча, против датского клуба "Оденсе" состоится 5 февраля на "Пинатар Арене".

Четыре матча из пяти будут показаны в прямом эфире по каналу "Матч ТВ".

Расписание трансляций:

"Зенит" и "Волеренга" — 27 января в 20:30 мск

"Зенит" и "Одда" — 1 февраля в 18:30 мск

"Зенит" и "Спарта" — 3 февраля в 20:00 мск

"Зенит" и "Оденсе" — 5 февраля в 21:00 мск

Информацию о трансляции матча против "Легии" объявят позднее.

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что в Петербурге за взятку задержан полицейский. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Мой район" в 16:05, "Петербургский дневник" в 16:20 и "Фонтанка.ру" в 16:20.

Уголовное дело по статье "получение взятки" возбуждено в Петербурге в отношении сотрудника следственного управления УМВД России по Выборгскому району.

Следователь отдела по расследованию преступлений против личности был задержан вечером 24 января.

"Он подозревается в том, что с 11 по 24 января 2017 года требовал от местного жителя взятку в размере 350 тыс. рублей за переквалификацию обвинения на менее тяжкий состав инкриминируемого мужчине преступления", – рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

По данным ведомства, накануне вечером в автомобиле, припаркованном на территории Калининского района, полицейский получил от местного жителя 6 тыс. рублей и муляж в размере 377 тыс. рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

"В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а также понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства", – отметили в полиции.

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что реальные доходы россиян снизились в 2016 году почти на 6%. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Деловой Петербург" в 16:55, "Агентство Бизнес Новостей" в 17:00, "Мой район" в 17:10.

Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам 2016 году упали на 5,9% относительно предыдущего года. Такие предварительные данные приводит сегодня, 25 января, Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В декабре показатель уменьшился на 6,1% в годовом исчислении после снижения на 5,6% в ноябре.

Реальные доходы населения падают уже третий год подряд — в 2014 году их снижение составило 0,7%. В 2015 году было падение на 3,2%.

Самыми оперативными за сутки стали: "Агентство Бизнес Новостей", "Невские новости" и "Петербургский дневник".