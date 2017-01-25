За дегустацию сладостей в Ленобласти будут платить по 120 тысяч рублей

Кондитерская фабрика "Кристоф" из Ленинградской области разыскивает подходящего кандидата на должность дегустатора сладостей. Работа непростая, но очень прибыльная.

Будущему дегустатору предстоит нелегкий труд, ежедневно нужно будет съедать по 2,5 кг десертов. Каждый день сотруднику придется съедать большое количество сладкого: по 50 г каждого вида всей продукции фабрики, а также дегустировать торты (9 штук), пирожные (14 штук), тарты (7 штук), десерты (11 штук) и птифуры (6 штук). Дегустатору нужно контролировать вкусовые свойства, а также цвет, текстуру и плотность сладостей.

Справиться с подобным количеством десертов смогут не все, но счастливчики будут получать зарплату в размере 120 тыс. рублей. Остальные подробности можно узнать на странице фабрики во "ВКонтакте".