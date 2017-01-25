Путин подпел забывшему слова песни студенту МГУ (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами МГУ спел песню "Четырнадцать минут до старта". Глава России при этом помог вспомнить слова композиции растерявшемуся студенту.

Один из студентов исполнял песню, играя при этом на гитаре. Во время исполнения он забыл часть слов. Путин сначала напомнил строчку из песни, а затем и подхватил исполнение.

Видео: youtube.com/first news

Президент на встрече со студентами также рассказал о том, как работал в стройотряде во время учебы в университете.

"Это поддерживало многих в ходе учебы в течение года последующего. Но это и сплачивает очень. Общение сплачивает в неформальной обстановке, это и навыки определенные дает, и, конечно, дает возможность себя проверить... Я когда первый раз поехал в стройотряд, на втором курсе был, был уже мастером спорта по борьбе самбо, и мне казалось, что я здоровый. Выяснилось, что работать, а работали мы много, часов по 12-15, выяснилось, что мастер спорта — это, конечно, хорошо, но умение работать в коллективе, и много работать — это требует особой закалки. Там вырабатывается и чувство локтя, в хорошем смысле слова коллективизма, поддержки друг друга — чрезвычайно важные навыки для жизни", — передает РИА "Новости" слова российского лидера.

Путин добавил, что в стройотряде он получил удостоверения плотника четвертого разряда, который "очень гордится". Президент отметил, что это "чрезвычайно интересное, важное направление работы".

Студенты МГУ на память подарили президенту черный пояс мастера спорта по дзюдо, а также пригласили его провести мастер-класы в секции восточных единоборств.

"Спасибо за подарок. И если удастся, я со своими друзьями как-нибудь заеду, в том числе, и с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта. Мы хорошие, очень добрые отношения поддерживаем с японскими дзюдоистами", — сказал Путин.