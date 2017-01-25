Специалисты устранили коммунальные аварии на Гражданском и проспекте Просвещения

Специалисты устранили аварии на трубопроводах у дома № 75 по Гражданскому проспекту и на углу проспекта Просвещения и улицы Ушинского.

Прорыв трубы с горячей водой на Гражданском случился в ночь с 23 на 24 января. Авария лишила тепла 86 жилых домов. Ранее сообщалось, что также отопления не было в восьми детских учреждениях, однако тепло в них не пропадало.

Устранить прорыв планировалось к 15:00 24 января. Однако следующей ночью на подземном трубопроводе произошло еще техническое нарушение.

К настоящему времени все 105 домов в зоне аварии получают отопление и горячую воду в полном объеме, сообщает ГУП "ТЭК СПб".

Труба с холодной водой на проспекте Просвещения лопнула около 12 часов дня сегодня, 25 января. Из-за аварии часть дороги залило водой. На водоснабжение жителей близлежащих домов происшествие не повлияло. На данный момент специалисты устранили течь воды, сообщила пресс-служба Водоканала. Несмотря на это, работы по ремонту трубы продолжаются, а движение у места аварии ограничено.