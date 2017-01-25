Мемориальную доску фотографу Карлу Булле вернули на место

Мемориальную доску фотографу Карлу Булле вернули на дом № 54 по Невскому проспекту. Памятную табличку установили на историческое место, также для восстановления отколотой штукатурки прислали маляров, сообщил фотограф Павел Маркин на странице "Фонда исторической фотографии им. Карла Буллы" во "ВКонтакте".

Маркин добавил, что пресс-секретарь главы Центрального района позвонила президенту Фонда Валентину Эльбеку и сказала, что доску якобы сняли по заявлению жильцов дома. Они возмущались, что табличка грязная и находится в запущенном состоянии, поэтому доску демонтировали, чтобы помыть. При этом, отметил Маркин, на лестнице, где находилась доска, нет ни одной жилой квартиры, а саму табличку ежедневно осматривал глава Фонда.

Валентин Эльбек заявил, что администрация района "так врет, что просто стыдно за них, как они себя ведут".

"Нам никто не позвонил и не сказал о демонтаже, а ведь доска — наша собственность. Как такое может быть? Мне кажется, это просто разгильдяйство руководителей Жилкомсервиса. Они перепутали все на свете. У них даже документа нет. Я сказал: "Дайте нам хотя бы предписание, кто руководил, кто давал указание". Никто нам ничего не ответил. Пока мы так и не знаем, почему это все случилось", — передает Life78 слова Эльбека.

При этом РИА "Новости" со ссылкой на представителя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщило, что осенью в Смольный через портал "Наш Санкт-Петербург" поступило обращение с просьбой проверить наличие разрешительных документов на размещение мемориальной доски. В настоящее время обращение рассматривается комитетом по культуре.

О демонтаже доски стало известно утром 25 января. Она была убрана накануне по распоряжению Жилкомсервиса № 1.

Табличку установили в доме, где находится "Фонд исторической фотографии им. Карла Буллы", 12 ноября 2015 года, в день празднования 160-летия со дня рождения первого фоторепортера России. В этом же доме с 1908 по 1938 год работал сам Булла.

Дом является историческим зданием, поэтому памятная доска была размещена не на фасаде, а в парадной, где расположен музей петербургской фотографии.