  • 25 Январь 2017
USD 26.01.2017 59.1489 -0.0679
USD ММВБ 17:17 59.20240  
EUR 26.01.2017 63.4254 -0.1971
EUR ММВБ 17:17 63.6580  
Нефть($) 25.01.2017 55.06 0.45
Нефть(p) 25.01.2017 3256.74 +22.91

Мемориальную доску фотографу Карлу Булле вернули на место

Автор:


© Фото: metronews.ru

Темы дня

О демонтаже доски, расположенной в доме № 54 по Невскому проспекту, стало известно утром 25 января.

Мемориальную доску фотографу Карлу Булле вернули на дом № 54 по Невскому проспекту. Памятную табличку установили на историческое место, также для восстановления отколотой штукатурки прислали маляров, сообщил фотограф Павел Маркин на странице "Фонда исторической фотографии им. Карла Буллы" во "ВКонтакте".

Маркин добавил, что пресс-секретарь главы Центрального района позвонила президенту Фонда Валентину Эльбеку и сказала, что доску якобы сняли по заявлению жильцов дома. Они возмущались, что табличка грязная и находится в запущенном состоянии, поэтому доску демонтировали, чтобы помыть. При этом, отметил Маркин, на лестнице, где находилась доска, нет ни одной жилой квартиры, а саму табличку ежедневно осматривал глава Фонда.

Валентин Эльбек заявил, что администрация района "так врет, что просто стыдно за них, как они себя ведут".

"Нам никто не позвонил и не сказал о демонтаже, а ведь доска — наша собственность. Как такое может быть? Мне кажется, это просто разгильдяйство руководителей Жилкомсервиса. Они перепутали все на свете. У них даже документа нет. Я сказал: "Дайте нам хотя бы предписание, кто руководил, кто давал указание". Никто нам ничего не ответил. Пока мы так и не знаем, почему это все случилось", — передает Life78 слова Эльбека.

При этом РИА "Новости" со ссылкой на представителя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщило, что осенью в Смольный через портал "Наш Санкт-Петербург" поступило обращение с просьбой проверить наличие разрешительных документов на размещение мемориальной доски. В настоящее время обращение рассматривается комитетом по культуре.

О демонтаже доски стало известно утром 25 января. Она была убрана накануне по распоряжению Жилкомсервиса № 1.

Табличку установили в доме, где находится "Фонд исторической фотографии им. Карла Буллы", 12 ноября 2015 года, в день празднования 160-летия со дня рождения первого фоторепортера России. В этом же доме с 1908 по 1938 год работал сам Булла.

Дом является историческим зданием, поэтому памятная доска была размещена не на фасаде, а в парадной, где расположен музей петербургской фотографии.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День студента в Петербурге - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Зимний бал, фестиваль электронной музыки, прогулка по Тропическому маршруту и научное шоу - "Санкт-Петербург.ру" собрал главные события грядущего Дня студента.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm